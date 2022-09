Eleições 2022: Veja quais pesquisas de SP serão divulgadas esta semana

Confira quais pesquisas serão divulgadas esta semana (foto: Reprodução/Redes Sociais/Alan santos/PR/Paulo Sérgio/Governo/Flickr)

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos duas pesquisas eleitorais serão divulgadas nesta semana sobre a corrida eleitoral no Estado de São Paulo. Segundo informações da justiça eleitoral, serão lançados os levantamentos do Datafolha e da Brada.