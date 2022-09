Paraná Pesquisas em SP: Haddad tem 31,2%; Tarcísio 25,2%

Haddad lidera a disputada para Governador do Estado de São Paulo com 31,2% das intenções de voto (foto: Reprodução/PT/Reprodução/Divulgação)

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) tem 31,2% das intenções de voto na disputa para governador do de São Paulo. Em seguida, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 25,2% das intenções de voto. É o que aponta a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (9/9).