Chico Pinheiro sobre Bolsonaro no Ipec: 'Imbrochável vai brochando'

Chico Pinheiro debocha de 'imbrochavel' de Bolsonaro (foto: Reprodução/Twitter/Miguel SCHINCARIOL / AFP) O jornalista Chico Pinheiro debochou do presidente Jair Bolsonaro (PL), após a divulgação do resultado da pesquisa Ipec, nesta segunda-feira (12/9). No levantamento, o atual chefe do Executivo fica atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O apresentador, que participa da campanha do petista, ironizou a fala do candidato à reeleição de que é “imbrochável”.













E O IMBROCHÁVEL VAI BROCHANDO !!!



%uD83D%uDCCAIPEC - PESQUISA PRESIDENCIAL,12/09:



1º TURNO ' VOTO ESTIMULADO



%uD83D%uDD34 Lula (PT): 46% (+2)

%uD83D%uDFE4 Bolsonaro (PL): 31% (=)

%uD83D%uDFE1 Ciro (PDT): 7% (-1)

%uD83D%uDD35 Tebet (MDB): 4% (=)



2º TURNO ' VOTO ESTIMULADO



%uD83D%uDD34 Lula (PT): 53% ( 1)

%uD83D%uDFE4 Bolsonaro (PL): 36% (=) %u2014 Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) September 13, 2022



Logo depois, ele compartilhou a foto de um jacaré, se referindo à fala do chefe do Executivo de que, caso as pessoas tomassem a vacina, se transformariam no animal. "JACARÉ abrindo a boca… Vai abrir mais e soltar uma gargalhada no dia 2 !!!", escreveu o jornalista.

JACARÉ abrindo a boca%u2026 Vai abrir mais e soltar uma gargalhada no dia 2 !!! pic.twitter.com/odeDweJpWv %u2014 Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) September 13, 2022





Esta não é a primeira vez que Chico usa a ironia para debochar do atual presidente. Durante um comício de Lula, o jornalista chegou a chamar Bolsonaro de ‘tchutchuca’. “Ai, ai, ai, ai... Está chegando a hora. O Lula já vem, vencendo meu bem, Tchutchuca já vai embora”, cantou.





O apelido dado a Bolsonaro ganhou notoriedade quando o presidente discutiu com um apoiador e foi chamado de "Tchutchuca do Centrão", justamente pela aproximação com os partidos do Centro no Congresso Nacional.