Bolsonaro participará de sabatina da TV Brasília nesta quinta-feira (8/9)

Bolsonaro será o quarto a participar da série de entrevistas com os presidenciáveis. Soraya Thronicke (União Brasil) foi a primeira entrevistada, no dia 31 de agosto. Felipe D’Avila (Novo) compareceu ao programa no dia 2 de setembro e Simone Tebet (MDB), participou na terça-feira (6).

A entrevista com o presidente ocorrerá a partir das 17h desta quinta, com transmissão ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio — Youtube Facebook . Na bancada estará a jornalista e colunista de política do Correio, Denise Rothenburg.Você vai poder acompanhar a entrevista aqui no Portal Uai e no Estado de Minas na internet.