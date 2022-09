Divinópolis: Grito dos Excluídos pede por moradia e saúde

Os participantes percorreram algumas ruas do bairro para chamar a atenção dos moradores (foto: Divulgação/Redes Sociais) Enquanto uma carreata era realizada em ato pró-Bolsonaro, no outro canto de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, um grupo protestava por infraestrutura básica, como rede de esgoto, posto de saúde e unidade educacional. O 28º Grito dos Excluídos foi realizado, nesta quarta-feira (7/9), no Bairro Jardim Copacabana.



No local, vivem cerca de 500 famílias. Todos os imóveis integram um conjunto habitacional oriundo do programa federal “Minha Casa Minha Vida”.



Cerca de 100 famílias foram notificadas judicialmente a deixarem os imóveis. A ocupação ocorreu de forma irregular. Parte das casas foi vendida, outras cedidas a terceiros em inconformidade com as normas do programa. Os moradores, agora, resistem à desocupação e tentam regularizar.



Este é apenas um dos problemas no local apontado pelo organizador. “Falta de infraestrutura do bairro, de saneamento básico em várias ruas, a falta de escola, a falta de Cmei’s (Centro Municipal de Educação Infantil) para crianças, a falta de quaisquer outras infraestruturas, posto de saúde, farmácias. Todas essas questões foram colocadas pelos moradores”, relata.



O bairro fica localizado às margens da BR-494. A unidade de saúde e instituições de ensino mais próximas ficam no Bairro São José, a quase 8 quilômetros.

Protesto

O ato começou com uma caminhada que reuniu alguns moradores. Com uma faixa, eles percorreram pelas ruas do bairro. No final, houve mobilização para ouvir a demanda das famílias. O protesto terminou com distribuição de lanches para as crianças e brincadeiras.

*Amanda Quintiliano especial para o EM