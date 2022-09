Haddad diz que 'ninguém vai ameaçar nossa independência no grito'

Vídeo também reúne pequenas falas do ex-presidente Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin (foto: Reprodução/Twitter/@Haddad_Fernando)

Candidato do Partido dos Trabalhadores ao Governo de São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) afirmou nesta quarta-feira (7/9) que, "200 anos depois do grito da Independência, ninguém vai ameaçar a nossa independência no grito".

A declaração de Haddad aparece em vídeo compartilhado pelo petista nas redes sociais neste 7 de Setembro.

O vídeo também reúne pequenas falas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB), candidato ao Senado na chapa encabeçada por Haddad, do líder sem-teto Guilherme Boulos (PSOL), da ex-ministra Marina Silva (Rede) e da deputada federal Luiza Erundina (PSOL).