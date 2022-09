Ciro sobre Lula: 'Debilitado psicologicamente e enfraquecido'

“Conheço o Lula há quase 40 anos. Eu nunca vi o Lula tão enfraquecido, tão debilitado psicologicamente. Ele não conseguiu se defender de um ataque de corrupção do Bolsonaro. E aí fica com essas palavras que botam na boca dele para explicar o inexplicável”, afirmou Ciro, ao comentar o desempenho de Lula no debate na Band. Nesta segunda-feira (5/9), Ciro participa do Programa Pânico, na Jovem Pan.





Lula X Ciro

Durante debate na Band, ao ser questionado sobre como espera receber o apoio de Ciro Gomes em eventual segundo turno, Lula disse que tem profundo respeito pelo candidato e que ele tem o direito de não estar com o PT no primeiro turno. “Espero que o Ciro nessas eleições não vá para Paris”, ironizou. “Ciro tem o coração mais mole do que a língua”, disse, acrescentando que, se vencer, espera atrair o apoio do PDT.





Na última disputa eleitoral para presidente, Ciro Gomes foi para a Europa após ser descartado do segundo turno. À época, a viagem frustrou as expectativas de apoio dele à candidatura de Fernando Haddad (PT) contra Jair Bolsonaro.





“Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Nós estamos construindo uma aliança política com dez partidos políticos, todos de esquerda e progressistas, e nós vamos ver, se ganharmos as eleições, vamos tentar ver se conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo.”





Ciro, por sua vez, afirmou que não tem problema pessoal com o ex-presidente. Mas o acusou de ser responsável pela ascensão do atual presidente Jair Bolsonaro. “Eu atribuo ao Lula, à contradição econômica do Lula, à contradição do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de marte. O Bolsonaro foi um protesto à devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram”, pontuou Ciro.





Em seguida, o ex-presidente disse que ele e o ex-ministro ainda vão conversar. “Mesmo assim nós ainda vamos conversar e você vai pedir desculpas, porque você sabe que está dizendo inverdades. Agora, é o seguinte, eu não fui pra Paris pra não votar no Haddad”, afirmou Lula.

Durante a entrevista, o pedetista voltou a afirmar que não deve apoiar o ex-presidente caso ele vá a um eventual segundo turno.“Eu passo uma campanha inteira dizendo que o PT virou uma organização criminosa, eles me insultam, me agridem todo dia e ainda esperam que eu apoie eles no segundo turno? Sabe como é? Nunca mais, Juvenal. Ele é um encantador de serpentes, mas a mim ele não engana mais”, concluiu.