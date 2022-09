Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/09/02/interna_politica,1390859/motociclista-atropelado-por-salles-ele-estava-acuado-faria-o-mesmo.shtml



"Eu estava trabalhando e vi um tumulto. Vi dois carros saindo e sendo acuados e o carro acabou me atropelando. Não sabia o que estava acontecendo, mas descobri que era o Ricardo Salles, que acabou me dando toda a assistência. Perguntou se eu queria ir para o hospital... me ligou depois e pagou todos os danos da minha moto", afirmou. "Ele estava sendo acuado, eu no caso faria o mesmo", concluiu.



