Tebet no Jornal Nacional: 'A polarização ideológica leva Brasil ao abismo'

Candidata à presidência Simone Tebet (MDB) foi entrevistada pelo Jornal Nacional nesta sexta-feira *26/8) (foto: Reprodução)

Para a candidata à presidência Simone Tebet (MDB), a polarização política e ideológica leva o Brasil ao abismo". A afirmação foi feita na noite desta sexta-feira (26/8) durante a sabatina do Jornal Nacional, da TV Globo."Em compensação, eu tenho muitos dos prefeitos nos apoiando. Nós temos o maior prefeito da maior capital do Brasil (São Paulo), 12 milhões de habitantes; o prefeito de Porto Alegre [Sebastião Melo (MDB)]; o governador do estado de São Paulo [Rodrigo Garcia (PSDB)]", rebateu.A candidata sul-mato-grossense foi a última sabatinada pelo da série de entrevistas do Jornal Nacional, que convidou os candidatos à presidência como maior pontuação nas pesquisas eleitorais. O primeiro entrevistado foi o presidente Jair Bolsonaro (PL), na segunda-feira (22/8). Ciro Gomes (PDT) foi o segundo, na terça-feira (23/8). Na quinta (25/8), foi a vez de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).