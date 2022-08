Lula no JN: apoiadores fizeram fila em bar para acompanhar entrevista

Ursal Bar, no bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, transmitiu a entrevista de Lula ao Jornal Nacional na quinta-feira (25/8) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press. Brasil)

No Ursal Bar, reduto frequentado por pessoas apoiadoras da esquerda, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de BH, a entrevista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao "Jornal Nacional", nessa quinta-feira (25/8), foi acompanhada por cerca de 50 pessoas. Havia fila para adentrar o local na hora em que o ex-presidente começou a falar.O casal Guilherme Simões e Fernanda Palhares declarou ter gostado muito de acompanhar a sabatina no bar e que o ambiente era de companheirismo entre os presentes. Segundo os dois, quando a internet travou, rapidamente um cliente colocou o áudio no microfone para que os outros não perdessem o programa até que a conexão fosse restabelecida.

Pela primeira vez, Fernanda Palhares assistiu a uma sabatina política em um ambiente boêmio (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press. Brasil)

"Lula ladrão, roubou meu coração" e outros gritos de apoio ao petista ressoaram no ambiente durante as falas do ex-presidente.Fernanda, que pela primeira vez viu uma entrevista política em um local assim, disse que "foi ótimo" e que "não gostaria de estar em nenhum outro lugar".

Sabatinas e debates

Ranara Feres, uma das sócias do bar, afirmou que a ideia de transmitir a sabatina partiu dos próprios clientes. Eles já haviam feito um teste quando o também candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) foi ao "Roda Viva", da TV Cultura."Imaginamos que muitas pessoas ainda estejam analisando (os candidatos), e quanto mais espaço para conversa, maior é a chance de mudarmos o cenário", apontou Ranara, que disse que o local também deve transmitir os debates.A ideia do bar, desde a fundação, é tornar um local seguro para minorias e ser palco para discussões de melhorias do Brasil, afirmou a sócia.Nesta sexta-feira (26/8), a candidata Simone Tebet (MDB) vai encerrar a série de entrevistas do "Jornal Nacional" com os presidenciáveis.