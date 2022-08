Confira a agenda desta sexta (26/8) dos candidatos ao governo de Minas

Postulantes ao cargo de governador de Minas Gerais seguem com suas agendas de campanha (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Nesta sexta-feira (26/8), os candidatos ao governo de Minas Gerais seguem com seus compromissos de campanhas pelo estado. Confira a agenda segundo suas assessorias.Candidato à reeleiçãoirá a Pará de Minas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no qual vai comparecer ao evento "Pé no chão e Minas no coração" às 11h, seguido de uma caminhada até a praça Padre José Pereira Coelho. Ao meio-dia, Zema irá almoçar com apoiadores e representantes dos produtores locais.vai ao interior do estado. Pela manhã, o ex-prefeito da capital vai a Curvelo, na Região Central, para se reunir com lideranças locais, visitar a confraria Centro Mineira e visitar a Basília de São Geraldo, um dos principais pontos turísticos da cidade mineira.Às 17h, Kalil vai a Espinosa, no Norte de Minas, para participar de uma carreata pela cidade., que está na disputa pelo Palácio Tiradentes, vai gravar para um programa de rádio pela manhã. Pela tarde, irá a São Francisco, também no Norte de Minas, para uma agenda particular.Juiz de Fora, na Zona da Mata, será o destino do candidatoque vai, pela manhã, gravar programas eleitorais. No horário de almoço, irá se reunir com lideranças das cidades da região. Ele também irá recepcionar o candidato Ciro Gomess (PDT), às 16h, no aeroporto da Serrinha, seguido de um encontro com trabalhadores e coletiva de imprensa e um ato público no Ritz Hotel.

Pela manhã, a candidata Renata Regina (PCB) vai realizar um encontro virtual com militantes do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro. Reunião com coordenação de campanha está marcada para às 13h. No final da tarde, às 17h, a postulante ao Palácio Tiradentes estará na 18ª Caminhada das Lésbicas e Bissexuais de Belo Horizonte. Uma hora depois ocorrerá o lançamento da campanha do governo do estado no Ursal Bar, na capital mineira.



Lorene Figueiredo (Psol) vai assinar a Carta Compromisso pelo Tombamento da Serra do Curral com o Movimento Tira o Pé da Minha Serra, às 8h30. Na sequência, às 10h30, ela será sabatinada por uma emissora de televisão.



Na agenda da candidata Indira Xavier (UP) está previsto entrevistas a filiadas da Globo pela manhã. Pela noite, às 19h, ela irá fazer panfletagem na praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte.