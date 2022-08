Bolsonaro em BH: apoiadores e estudantes da PUC entram em confronto

Bolsonarista foi retirado de dentro da faculdade pelos seguranças do local (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e alunos da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas) trocaram farpas no início da noite desta quarta-feira (24) logo após o fim do comício do chefe do executivo na Praça da Liberdade, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Com gritos de “fora Bolsonaro” e “Lula ladrão”, os grupos se enfrentaram na avenida Brasil.