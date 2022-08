Bolsonaro em BH: ambulantes esperam lucrar até R$ 3 mil

Vendedores ambulantes têm expectativas altas para venda de toalhas e camisetas na Praça da Liberdade, em BH (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) A passagem de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República, por Belo Horizonte esta quarta-feira (24/08) movimentou ambulantes, que tentam lucrar com o candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022. Bolsonaro vai discursar na Praça da Liberdade, na Região da Savassi, por volta das 17h e gera expectativa não somente entre apoiadores - que já se aglomeram no local - mas nos comerciantes.









"Sou de Brasília, trabalho vendendo bandeiras. Minha média é de 50 reais, bandeira, camiseta, boné. Esse valor. Onde ele estiver, eu estou indo atrás. (Faço) só Bolsonaro. Sair pelo menos com uns 3 mil, sair para casa feliz", afirmou, ao Estado de Minas.

Lucas Vítor, de 25 anos, saiu de Brasília para vender camisas, chapéus, bonés e bandeiras de Bolsonaro (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)





Já Judson Junio, de 31, é de BH e está estreando como ambulante em atos políticos. Ele trabalha com toalhas e quer zerar o "estoque" de 60 itens.





"Estou vendendo a toalha do Bolsonaro baratinha, estou na expectativa de vender umas 60 toalhas hoje, 40, entendeu? No mínimo 40. A toalha está 25 reais cada uma. Vamos fazer uma caminhada legal para poder vender para todo mundo. Todo mundo está na expectativa boa, de vender muito", disse.

Judson Junio, de 31, vendedor ambulante (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)









Depois, Bolsonaro voltou à Região da Pampulha. Da Pampulha, ele partiu via motociata para a Praça da Liberdade . Depois do ato, o presidente retorna à capital federal.





Bolsonaro em MG





Esta é a terceira visita de Bolsonaro a Minas em menos de duas semanas. Na última segunda-feira (15), o presidente lançou oficialmente a campanha à reeleição durante ato em Juiz de Fora, cidade da Região da Zona da Mata.





Já na sexta-feira (19), Bolsonaro cumpriu uma agenda presidencial. Ele esteve em BH para a cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).





Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.