Paraná Pesquisas: Eduardo Leite segue líder no RS; Onyx é 2º colocado

Eduardo Leite lidera a pesquisa de intenções de voto, divulgada pelo Instituto Paraná, nesta quinta-feira (25/8) (foto: Reprodução/Divulgação/Reprodução/Câmara dos Deputados ) O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) lidera as pesquisas de intenções de voto na disputa para o governo do estado com 31,6% das intenções de voto, segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira (25/8). Em segundo lugar está o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL-RS), com 25,1%.









Os demais candidatos não chegaram a pontuar 1%. Carlos Messalla (PCB); Paulo Roberto (PCO); e Rejane de Oliveira (PSTU) pontuaram 0,8% na pesquisa. Ricardo Jobim (Novo), 0,6%.





Votos brancos e nulos chegam a 10,1%; indecisos, 9,8%.

Leia mais: Eduardo Leite decide renunciar ao governo do RS





Pesquisa estimulada para 1º turno RS:

Eduardo Leite (PSDB): 31,6%

Onyx Lorenzoni (PL): 25,1%

Edegar Pretto (PT): 8,9%

Luis Carlos Heinze (PP): 6,9%

Vieira da Cunha (PDT): 2,2%

Argenta (PSC): 1,2%

Vicente Bogo (PSB): 1,1%

Carlos Messalla (PCB): 0,8%

Paulo Roberto (PCO): 0,8%

Rejane de Oliveira (PSTU): 0,8%

Ricardo Jobim (Novo): 0,6%





O levantamento foi realizado entre os dias 20 a 24 de agosto, em 60 cidades do Rio Grande do Sul, com 1.540 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número RS-04665/2022.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais