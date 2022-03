Eduardo Leite decide renunciar ao governo do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anuncia renúncia ao cargo durante coletiva (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que irá renunciar ao cargo, nesta segunda-feira (28/03). A decisão deve ser oficializada nesta semana.

De acordo com o governador, que deve se candidatar à Presidência, a decisão decorre de uma “profunda reflexão”. "Eu não estou saindo, eu estou me apresentando", disse.





“Essa decisão foi muito ponderada e estou convicto do caminho que estamos adotando, para poder dar minha colaboração na direção de fazer uma política com mais tolerância, mais respeito, como fizemos aqui no Rio Grande do Sul. Também quero dar a minha contribuição ao Brasil”, disse Leite.





Apesar de ter sido derrotado nas prévias do PSDB à Presidência da República, o governador segue cotado para disputar o cargo. Leite havia sinalizado que deixaria o PSDB para disputar o Planalto, mas mudou de ideia ao longo da semana passada, analisando argumentos apresentados por aliados.





Durante a coletiva desta segunda, o governador deixou claro que telefonou para João Doria, candidato do partido, para anunciar a renúncia.





"A renúncia me abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma. Então, é importante dizer, a lei eleitoral exige que nós estejamos fora de um cargo executivo, a não ser que a única alternativa que se visualize seja a da reeleição", comentou.



"As prévias são legítimas, nós respeitamos as prévias. Mas nós estaremos diante de uma discussão que envolve outros partidos políticos", disse.





Assim, o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), assumirá o Palácio Piratini. A transferência do cargo deve ocorrer na quinta-feira (31).