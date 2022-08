Ciro sobre queda do preço dos combustíveis: 'Enganação do Bolsonaro'

Candidato à Presidência voltou a utilizar as redes sociais para criticar gestão do Governo Bolsonaro (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



A redução do preço dos combustíveis é vista pelo candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) como uma "enganação do governo Bolsonaro". Na manhã desta quinta-feira (25/8), o pedetista usou as redes sociais para declarar seu posicionamento.









"Este absurdo, que só dura até as eleições, é mistura de hipocrisia, covardia e enganação do governo Bolsonaro. Em lugar de mudar a política de preços - e era possível fazer isso sem causar déficit - o governo resolveu empurrar o lixo, com a barriga, pra debaixo do tapete", criticou Ciro Gomes.

Este absurdo, que só dura até as eleições, é mistura de hipocrisia, covardia e enganação do governo Bolsonaro. Em lugar de mudar a política de preços - e era possível fazer isso sem causar déficit - o governo resolveu empurrar o lixo, com a barriga, pra debaixo do tapete. %u2014 Ciro Gomes 12 (@cirogomes) August 25, 2022

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais