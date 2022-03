PSDB envia carta para Eduardo Leite e pede que o político fique no partido

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em evento do PSDB (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Em mais um movimento para manter o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite , no partido, o PSDB entregou ao político, nesta sexta-feira (18/3), uma carta com tom de apoio para que ele permaneça na sigla. Assina o documento a ala tucana que participou da campanha de Leite nas prévias.

O governador de São Paulo, João Doria, não assina o texto, mas chama a atenção a inclusão do nome do secretário de Desenvolvimento Regional do governo de Doria, Marco Vinholi.

Eduardo Leite tem se aproximado do presidente do PSD, Gilberto Kassab (SP), para conseguir disputar como pré-candidato à Presidência nas eleições de outubro. No início da semana, o Correio divulgou que alguns caciques do partido planejavam uma articulação para garantir a permanência de Leite no PSDB. Uma das estratégias, supostamente, seria a substituição do pré-candidato Doria pelo seu nome.

Leite participou das prévias do PSDB, em novembro de 2021. Ele perdeu para o governador de São Paulo, João Doria, que não tem decolado nas pesquisas eleitorais — esse seria um dos motivos de irritação de alguns parlamentares da sigla.

Confira a carta na íntegra:

Nos orgulhamos da sua trajetória: vereador, prefeito, governador do Rio Grande do Sul, sempre pelo PSDB, sempre tucano. Em todas essas etapas, de uma escalada absolutamente exitosa, encontramos sua marca registrada, composta pelas necessárias virtudes para o exercício da política: honradez, compromisso, determinação, preparo e competência.

O futuro do Brasil está em jogo!

Outubro se avizinha. O momento é de união em torno de um projeto que recoloque a Nação no caminho certo. A maioria dos brasileiros, cansada de tanto extremismo, está à espera do retorno à normalidade, e, nessa direção, de alguém que possa liderar uma campanha, ao mesmo tempo, empolgante, propositiva e viável.

Não admitimos a possibilidade de o perdermos nesse momento crucial para a história do Brasil.

O movimento cresce, reuniremos as forças necessárias, a missão será dada, e, certamente, como de costume, vitoriosamente cumprida.

Estaremos juntos!