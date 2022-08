Randolfe sobre falas de Bolsonaro: 'Quem sofreu a pandemia foi o povo'

Senador usou as redes sociais para criticar declarações do Chefe do Executivo e o acusou de mentir (foto: Reprodução/Agência Senado)

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), usou as redes sociais, na manhã desta terça-feira (23/8), para criticar as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a sua gestão da pandemia, durante a sabatina Jornal Nacional, realizada ontem. Randolfe acusou o Chefe do Executivo de mentir durante a entrevista e disse que "quem sofreu a pandemia foi o povo".