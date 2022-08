Ciro Nogueira sobre eleição: 'Ruas cheias para Bolsonaro, vazias para Lula'

Ciro Nogueira criticou campanha de Lula (foto: Evaristo Sá/AFP) O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência da República. Em postagem numa rede social, ele disse que os comícios do presidente Jair Bolsonaro (PL) vêm crescendo, enquanto os de Lula contam com poucos apoiadores.

“É só o começo. As narrativas fazem barulho, mas a verdade fala mais alto”, publicou Ciro Nogueira.

Público pequeno

Apesar da expectativa da cúpula do PT, o comício de Lula em São Paulo no sábado (20/8) reuniu pouco menos de 10 mil pessoas. Os números foram divulgados pelo grupo de pesquisa “Monitor do debate político”, da Universidade de São Paulo (USP).





A direção do partido havia informado à prefeitura de São Paulo que eram esperados 100 mil apoiadores no Vale do Anhangabaú.