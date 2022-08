Eleitores evangélicos: Lula cria perfis nas redes sociais para eles

Denominadas Evangélicos com Lula, as páginas foram criadas no Tik Tok, Twitter, Telegram e Instagram, no entanto, ainda não foram feitas publicações. Até o fechamento desta matéria, o único perfil com identidade visual completa foi o criado no Telegram, publicado em 17 de agosto. A imagem de perfil do canal é personalizada: com as cores vermelho e verde — adotadas pela campanha geral — há a frase Evangélicos com Lula e Alckmin.