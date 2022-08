Lula em BH: Chico Pinheiro se empolga, 'rouba a cena' e cita dados errados

Chico Pinheiro ao lado da cantora Aline Calixto durante o comício de Lula e Kalil em BH (foto: Reprodução/Twitter Aline Calixto)

A presença de Chico Pinheiro no ato de lançamento de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acabou sendo marcada pela divulgação de dados errados.Em um momento da fala, o jornalista afirmou que mais de 100 mil pessoas estavam na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte.Apesar da fala, e de ainda não ter sido informado o número exato de pessoas presentes no evento, a Polícia Militar estima que cerca de 8 mil pessoas estiveram presentes no comício, que marcou também a candidatura ao governo de Minas do ex-prefeito de BH Alexandre Kalil (PSD).

Em outro momento, já no fim do comício, Chico afirmou que Lula subiu na pesquisa DataFolha, divulgada nesta quinta-feira (18/8).



Apesar da declaração, de acordo com a pesquisa, o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, com 32%.



O petista manteve o percentual e o presidente avançou 3 pontos em relação à última pesquisa, feita na última semana de julho, que ainda tinha os nomes de André Janones (Avante) e Luciano Bivar (União Brasil).