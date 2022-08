Datafolha: Lula vence em Minas, com 49% das intenções de voto

Líder em todas as pesquisas, Lula vence Bolsonaro em Minas (foto: Miguel Schincariol/AFP)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria Jair Bolsonaro (PL) no cenário de Minas Gerais nas eleições presidenciais. De acordo com pesquisa divulgada pelo Datafolha na noite desta sexta-feira (18/8), o petista obteve 49% dos votos, contra 29% de Bolsonaro.

O candidato Ciro Gomes (PDT) é o terceiro na preferência dos mineiros, com 7%. A senadora Simone Tebet (MDB) aparece com 2% do eleitorado no estado. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) têm 1%, cada.





Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6%, enquanto 4% não sabem ou não opinaram. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.





Cenário nacional

No cenário nacional, Lula obteve 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro apareceu com 32%.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) teve 7% na pesquisa do Datafolha, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) conquistou 2% da preferência do eleitorado.





Segundo o Datafolha, Vera Lúcia (PSTU), Sofia Marzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil), Eymael (Democracia Cristã), Roberto Jefferson (PTB), Felipe D'Ávila (Novo), Pablo Marçal (PROS) e Leo Péricles (UP) tiveram menos que 1% das intenções.

O Datafolha ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05675/2022.