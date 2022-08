Carlos explica presença na posse de Moraes: 'Pedi para ir e meu pai deixou'

No plenário do TSE, o vereador se sentou na mesma fileira do ex-governador e candidato a vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), e o cumprimentou com um aperto de mão.





O filho do presidente foi afastado do pai depois que membros do partido de Bolsonaro pediram distância de Carlos. Para eles, o vereador passa uma imagem que remete ao "gabinete do ódio”.





O acordo feito pela sigla era de que o filho "02" não comandasse a campanha de Bolsonaro, como em 2018. Agora, ele ficaria apenas responsável por alimentar as redes sociais do presidente.