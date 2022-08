Justiça concede prisão domiciliar a bolsonarista que matou petista

Policial Jorge José da Rocha Guaranho é acusado de matar o petista Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Justiça do Paraná concedeu nesta quarta-feira (10/8) prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, para o policial penal Jorge José da Rocha Guaranho. Ele matou a tiros o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Marcelo Arruda.O homem teve alta do hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), e seria transferido para o Complexo Médico-Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Entretanto, como a unidade argumentou que não possui estrutura para receber Jorge Guaranho, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal da cidade do interior paranaense, decidiu pela prisão domiciliar monitorada.A defesa do policial argumentou que ele necessita de auxílio para realizar atividades rotineiras, o que dificultaria que ele fosse recebido pela unidade hospitalar penal.O filho de Marcelo , Leonardo Miranda de Arruda, se mostrou desapontado com o governo e com a Justiça , por meio de nota."O governo não se mostra preparado para receber um 'preso' em uma Clínica Médica Penitenciária por não conseguir oferecer estrutura suficiente. Após ter cometido tamanha barbárie e acabado com a vida de um pai de família, o assassino ficará em casa, curtindo o dia dos pais com seu filho, se 'recuperando'", afirmou.