Bolsonarista que matou petista deve receber alta e ir para a prisão

Defesa de bolsonarista alegou necessidade de Guaranho fazer fisioterapia e fonoaudiologia após alta (foto: Redes sociais) O bolsonarista Jorge Guaranho, que matou o petista Marcelo Arruda em uma festa de aniversário no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná, deve cumprir pena no Complexo Médico Penal após ter alta. A decisão é da Justiça do Paraná, que negou o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa.









O Ministério Público foi contra a prisão domiciliar e medidas mais leves de restrição, afirmando que “"não há como falar em 'alegação vazia da gravidade do crime', 'mera retórica' ou 'atuação contida' do detento na espécie, visto a gravidade acachapante da conduta".





Jorge Guaranho responde por homicídio duplamente qualificado, e deve ficar em cela separada dos demais, por ser um preso integrante da Administração da Justiça Criminal. A pena pode variar de 12 a 30 anos.





Guaranho deve receber alta hospitalar nesta sexta (5/8), segundo informações apuradas pelo site G1.





Relembre o caso









Arruda e sua família foram surpreendidos pelo bolsonarista Jorge Guaranho, que invadiu o espaço e atirou contra o guarda municipal. Marcelo Arruda era tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, e foi morto a tiros enquanto comemorava seu aniversário de 50 anos com a temática do Lula e do PT.Arruda e sua família foram surpreendidos pelo bolsonarista Jorge Guaranho, que invadiu o espaço e atirou contra o guarda municipal.





Jorge José da Rocha Guaranho é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) e agente penitenciário. Ele chegou a ser atingido com quatro tiros quando Marcelo agiu em legítima defesa.



O agente também sofreu agressões físicas dos familiares e convidados que estavam na festa e, em funções dos ferimentos, foi internado em estado grave.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais