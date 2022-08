Polícia Federal tem mais 15 dias para investigar caso Ivan 'Papo Reto'

Ivan 'Papo Reto' foi preso em BH na última segunda-feira (1/8) (foto: Reprodução/Facebook) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu mais 15 dias à Polícia Federal (PF) acerca do caso Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, conhecido como “Ivan 'Papo Reto'”.

O bolsonarista foi preso em Belo Horizonte por ameaçar a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de aliados políticos do petista e de ministros da Corte.









Com isso, Moraes decretou a prisão dele na última segunda-feira (1/8). Enquanto isso, a PF investiga o autor dos ataques e ressalta que ainda são realizadas a perícia nos equipamentos apreendidos e a análise dos dados para colher elementos informativos.

Risco à democracia





O delegado Fábio Alvares Shor, da Polícia Federal, encaminhou o material com as ameaças para o STF adotar as diligências necessárias. A PF entendeu que a conduta "possui risco de gerar ações violentas, diretamente por Ivan Rejane ou por adesão de voluntários" , solicitou sua prisão temporária, a busca e apreensão e o bloqueio das redes sociais.





Alexandre de Moraes também determinou, além da prisão, a realização de busca e apreensão. A decisão foi dada no âmbito do "inquérito das fake news", que tem o magistrado como relator. O ministro ressaltou que o homem atentou contra o Estado democrático.

“Como se vê, as manifestações, discursos de ódio e incitação à violência não se dirigiram somente a diversos Ministros da Corte, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito, contendo, inclusive, ameaças a pessoas politicamente expostas em razão de seu posicionamento político contrário no espectro ideológico”, escreveu Moraes.