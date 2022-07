Alexandre de Moraes prorroga prisão temporária de Ivan Papo Reto

Ivan Papo Reto foi preso pela Polícia Federal, na última sexta-feira (22/7), em Belo Horizonte depois de ameaçar a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aliados políticos do candidato do PT e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). (foto: Reprodução/YouTube)

Leia: Quem é Ivan 'Papo Reto1, bolsonarista preso em BH O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou a prisão temporária de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto. A decisão, tomada nesta terça-feira (26/7), aumenta o tempo de prisão por mais cinco dias, a partir de amanhã, visando garantir a continuidade das investigações.

Com 46 anos de idade, Ivan se apresenta nas redes sociais como personal trainer, coach e terapeuta. Ele também é dono de um centro de tratamento de dependentes químicos em BH.

Durante as investigações preliminares, a PF identificou que Ivan usava aplicativos de mensagem instantânea para angariar apoiadores "com o fim de ‘caçar’ e de praticar ações violentas dirigidas a integrantes de partidos políticos à esquerda do espectro ideológico".

No sábado (23/7), Ivan Papo Reto passou por audiência de custódia e a Justiça decidiu manter a prisão. Posteriormente, a PF pediu no STF a prorrogação - que foi concedida - considerando que ainda há material para continuar as investigações. Ontem (25/7), a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou positivamente pela prorrogação da prisão.