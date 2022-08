Bolsonaro sobre Jô: 'Teceu duras críticas contra mim, mas tem meu respeito'

Apresentador criticava o presidente em seu programa (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press e AFP PHOTO/GLOBO TV/ZE PAULO CARDEAL) O presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou sobre a morte do apresentador e humorista Jô Soares em seu perfil no Twitter, nesta sexta-feira (5/8). Bolsonaro disse que Jô Soares “deixa para o Brasil um exemplo de postura, elegância e bom humor, e, por isso, tem o meu respeito”.





- Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 5, 2022





Em seu programa de entrevistas, Jô Soares criticou os posicionamentos e falas do presidente, à época em que era deputado federal. Um dos casos comentados pelo apresentador foi em relação às falas de Bolsonaro sobre a deputada Maria do Rosário (PT), que disse 'só não te estupro porque você não merece', em 2014.





Ao ser exibido o vídeo da fala do presidente no programa, alguém no auditório gritou “viva Bolsonaro”, e se justificou a Jô Soares dizendo que a fala de Bolsonaro teria sido retirada de contexto e que ele defendia a castração química para estupradores.

O humorista finalizou dizendo “eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa supera a do Bolsonaro”.

Não basta ser gado, tem que passar vergonha em rede nacional. O Bolsominion na platéia do Jô, se manifestou falando as asneiras de sempre e o Jô detona:

"Eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa supera a do Bolsonaro.%uD83D%uDE05#ForaBolsonaro pic.twitter.com/IlNVcxwjo7 %u2014 Rudá Morcillo%u2B50%uFE0F (@RudaMorcillo) August 7, 2020





Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, em São Paulo, e a causa da morte ainda não foi divulgada.