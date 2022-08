Pacheco pede que manifestações de 7 de setembro sejam 'pacíficas'

Pacheco esteve presente na XP: "tudo o que não precisamos são manifestações que busquem violar a Constituição" (foto: Roque de Sá/Agência Senado)









No último 7 de setembro, o presidente atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez A preocupação de Pacheco vem à tona por causa das frequentes declarações de Bolsonaro contra o sistema eleitoral brasileiro. As manifestações devem seguir esse tom.No último 7 de setembro, o presidente atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fez declarações antidemocráticas.



“Tudo o que não precisamos são manifestações que busquem violar a Constituição”, ressaltou Pacheco, presente na XP. Segundo ele, o vencedor da eleição “será definido pelo sistema eletrônico de votos”.





STF

O senador disse ainda que não se pode pretender fechar o Supremo Tribunal Federal (STF) ou querer o impeachment de ministros do tribunal sem justa causa – parlamentares ligados a Bolsonaro costumam defender a destituição de magistrados como Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que investigam ameaças e manifestações antidemocráticas.



“Quem define conflitos judiciais é o STF, não o Legislativo ou o Executivo”, disse o presidente do Senado.





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pediu nesta quinta-feira (4/8) que as manifestações marcadas para 7 de setembro, por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), sejam “ordeiras, pacíficas e respeitosas às instituições”.