União Brasil lança Moro ao Senado pelo Paraná

Moro é candidato ao Senado Federal (foto: Reprodução/Instagram)









"O que eu aprendi ao longo desses últimos anos é que não tem sonho impossível", afirmou o ex-juiz. O União Brasil, no mesmo evento, confirmou o apoio a Ratinho Júnior (PSD) ao governo paranaense. Participaram cerca de 60 pré-candidatos na convenção. "A gente sabe que a segurança pública tem muito ainda o que melhorar. Está longe de ser satisfatória. A gente tem aqui uma série de enormes desafios."





"Sergio Moro será um senador presente e que luta pelo bem dos paranaenses. Nesses últimos dias passei, junto com ele, por cidades em que há 12 anos um senador não aparece. Ele já mostrou do que é capaz com a Lava-Jato. O Brasil mudou com a Lava-Jato", disse o presidente do União Brasil no Paraná, o deputado federal Felipe Francischini.









Sergio Moro inicialmente anunciou a pré-candidatura à Presidência da República pelo Podemos, mas trocou a legenda pelo União Brasil, que tem a maior fatia do fundo eleitoral, ainda com a intenção de concorrer ao Planalto. Porém, esbarrou em resistência por parte da cúpula do partido, que lançou o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, à Presidência. Depois, Moro tentou mudar seu domicílio eleitoral para São Paulo para concorrer ao Legislativo, mas teve o pedido negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado. Finalmente, o ex-juiz decidiu concorrer ao Senado pelo Paraná.

