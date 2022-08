Vereadora negra é barrada na entrada do plenário e discute com bolsonarista

Vereadora falou sobre racismo em tribuna (foto: Reprodução/TV Câmara) A vereadora petista Dandara foi barrada na entrada do plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, nesta terça-feira (2/8), e o fato gerou uma discussão com o vereador bolsonarista Cristiano Caporezzo (PL). A legisladora chegou a mandar o colega de casa “caçar assunto na puta que te pariu”. O caso fez com que a mesa diretora prometesse atitudes em relação à segurança da casa, para evitar novos constrangimentos.

Segundo o que informou Dandara, ela entrava no plenário junto de outros colegas e foi a única a ser impedida. “O vereador Murilo (Rede) estava entrando junto comigo e não foi barrado”, disse ela em tribuna.

O que gerou a discussão mais forte durante a sessão ordinária do dia, foi a contestação de Caporezzo. “Eu quero dar os parabéns para esse segurança, ele não é obrigado a reconhecer todo mundo. Eu acho interessante esses vereadores que dizem que são representantes do povo, mas se for confundido cm o povo fica ofendido e briga com o segurança que tá fazendo o trabalho dele. E ainda teve uma insinuação de racismo”, falou o legislador opositor à colega também em tribuna.

Como foi citada no decorrer da fala, Dandara pôde voltar a discursar e xingou Caporezzo, antes de citar racismo estrutural como uma das razões do pedido de identificação para acesso ao plenário.

“Quero falar para esse vereadorzinho de merda que sei muito bem o que significa o racismo nesse país. Quantas vezes o senhor foi barrado nessa casa? Não estão acostumados com mulheres negras vereadoras e nos espaços de poder. Então se reduza à sua insignificância. Vai caçar assunto na puta que te pariu”, seguiu a vereadora.

Ela citou que nenhuma outra legisladora foi barrada, sendo todas brancas as citadas: Amanda Gondim (PDT), Claudia Guerra (PDT) e Liza Prado (Patriota).

Segurança novato



O segurança em questão é novato e estaria em seu primeiro dia na Casa legislativa do município do Triângulo Mineiro. Ele foi repreendido. A presidente em exercício na sessão desta terça na Câmara de Uberlândia, Gláucia da Saúde (PSDB), disse a Dandara que o caso será analisado e medidas para evitar situações parecidas serão tomadas.

“Vou tomar providencias (…) Eu me comprometo ver o que aconteceu para que não se repita essa situação”, disse a presidente. Dandara lembrou que essa seria a segunda vez que foi barrada na casa.