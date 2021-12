Sem comprovante de vacinação, Frederick Wassef tem entrada barrada no STF

O advogado Frederick Wassef (foto: Sergio Lima/AFP) O advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef, teve a entrada barrada, nesta terça-feira (30/11), no Supremo Tribunal Federal (STF) por não apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19 para acessar o plenário da Corte.

Wassef estava no local para defender o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no julgamento do foro privilegiado no caso das “rachadinhas”.

Segundo o STF, o advogado não foi autorizado a ingressar nas dependências do tribunal "por não apresentar o comprovante de vacinação, exigido a todos que frequentam o tribunal, conforme o artigo 4º da Resolução 748/2021. Informado pela segurança de que poderia participar de forma online, o advogado foi receptivo às regras".





A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro no caso das "rachadinhas''. Por 3 votos a 1, os magistrados entenderam que o recurso apresentado pelo Ministério Público não foi adequado.





Flávio e Frederick Wassef começaram a conceder uma entrevista coletiva no Senado, mas encerraram após os jornalistas insistirem no questionamento sobre o comprovante de vacinação do advogado.