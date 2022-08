Pré-candidato bolsonarista sobre Lula na Paraíba: 'Esconda a carteira'

Bruno Roberto, pré-candidato ao Senado, debocha de visita de Lula à Campina Grande, na Paraíba (foto: Reprodução/Twitter/ EVARISTO SA / AFP)

Pré-candidato ao Senado na Paraíba, Bruno Roberto (PL) debochou da visita do candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no estado.Nas redes sociais, Roberto comentou: “Sugiro ao cidadão de bem campinense que esconda a carteira!”.O apoiador do atual presidente do pais, Jair Bolsonaro (PL), também acrescentou emojis de bonecos mascarados.