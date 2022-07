Temer pede que Tebet siga seus passos e deseja 'coragem'

Temer participou da convenção do MDB que ratificou o nome de Simone Tebet como candidata da legenda à Presidêncioa da República (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Durante a fala, Temer afirmou que deixaria a “modéstia de lado” para falar sobre seu governo. Citou a reforma trabalhista e do ensino médio e pediu que Simone seguisse seus passos.





"Nossa candidata, Simone Tebet, terá de dizer da história do MDB e, se me permite a imodéstia, do que fizemos em nosso governo. Precisamos ter coragem para defender as teses daquilo que fizemos no governo. Hoje, quando se aplaude a queda da inflação, dos juros, as reformas que fizemos, nós emedebistas temos que ter a disposição, a coragem [de falar a respeito]”, declarou.





“As duas grandes forças produtivas do país são empregador e empregado. E a redução da litigiosidade entre eles é fundamental. Temos que falar que nós, MDB, fizemos a reforma do ensino médio (...) A história da reforma trabalhista não é ingrata. Não é não. Temos que ter convicções. A primeira é, vale ou não defender a pacificação do país?”, disse.





“Vale ou não defender a história do nosso MDB, do passado, da redemocratização, como a mais recente, quando todos vocês participaram do nosso governo? Você tem todas as condições, Simone, para sustentar essas idéias e, naturalmente, prosperar na compreensão que o país terá da sua candidatura”, seguiu.





Recentemente, uma ala do MDB, ligada a Temer, queria abandonar a candidatura da senadora. Para esse grupo, ele deveria ser o candidato do partido.





Apesar disso, o ex-presidente finalizou a fala desejando “sucesso” à campanha de Tebet.

Durante a convenção do MDB, realizada nesta quarta-feira (27/7), o ex-presidente Michel Temer cobrou que a candidata à Presidência pela legenda, a ex-senadora Simone Tebet, tenha “coragem” e defenda o legado deixado por ele.