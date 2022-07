'Nem Bolsonaro, nem Haddad': Tebet revela não ter votado no segundo turno

Tebet é pré-candidata ao Planalto (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

A pré-candidata à Presidência Simone Tebet (MDB-MS) afirmou não ter votado no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenicias de 2018.Apesar disso, ela também disse não ter votado em Fernando Haddad (PT), que disputou o pleito com Bolsonaro. "Votei em Meirelles [Henrique Meirelles (UB), ex-ministro da Fazenda, no 1° turno. E não votei nem em Haddad, nem em Bolsonaro no 2° turno."