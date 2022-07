Danilo Dupas pede demissão do Inep e Carlos Moreno assume interinamente

Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (27/7), alegando motivos pessoais. (foto: Divulgação/Inep)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que Danilo Dupas, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pediu demissão do cargo nesta quarta-feira (27/7). Ele alegou motivos pessoais.Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais, assume o comando do instituto a partir de agosto.