Flávio Bolsonaro questiona perícia de Adélio: 'Querem liberar por quê?'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Bolsonaro (PL), repudiou, nesta segunda-feira (25/7), a perícia médica a que será submetido Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada no então candidato à Presidência da República, durante campanha em Juiz de Fora, Zona da Mata de Minas.

Nas redes sociais, Flávio comparou a situação com a prisão de Ivan “Papo Reto”, que foi detido por ameaças à vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).