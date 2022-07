Bolsonaro diz que 'não há motivos para trocar ministros'

Bolsonaro disse que ninguém discorda que Paulo Guedes é 'grande ministro' (foto: Evaristo Sa / AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta segunda-feira (25/7), o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmando que “não há motivo para trocar ministros neste momento”. A declaração ocorreu durante a cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022, em São Paulo.





Sobre o chanceler, disse que ele é "fustigado" diariamente. "Se tivesse (motivo para trocar ministro), jamais chegaria ao conhecimento da mídia, a não ser no dia da publicação. E essa forma de se divulgar essas notícias atrapalha todos nós. O Brasil vai indo muito bem", alegou.









“Nenhum motivo tinha que ele estaria trabalhando de outra maneira, a não ser nos atender. Nos atendeu durante a pandemia. Gastamos R$ 700 bilhões em 2020. Não houve nenhum colapso, nenhum tremor na economia brasileira. Isso, obviamente, não estava no teto, é uma emergência. O nosso orçamento é bastante reduzido”, completou.





Bolsonaro ainda relatou conversas pessoais com Guedes em meio a problemas econômicos do país.





“Quantas vezes eu fui lá conversar com ele sozinho. 'E aí, PG. Meu Posto Ipiranga. Que porra é essa? Como é que a gente vai resolver esse assunto? Porque está no meu lombo, pô'. E ele tinha a solução. É duro você ouvir: 'Paciência'. É duro. Mas eu sabia com quem estava falando. Então podia acreditar nele e a resposta está aí: combustível baixando de preço. Abrimos mão de impostos em momentos de crise. A Petrobras anunciou na semana passada diminuição de R$ 0,20 o litro. Ou seja, vamos buscando fazer a coisa da melhor maneira possível. Um grande trabalho do parlamento botando teto do ICMS nos essenciais, combustíveis, energia, comunicações e transporte", declarou.