Bolsonaristas vaiam STF em convenção nacional do PL: 'Supremo é o povo'

Presidente Jair Bolsonaro na convenção nacional do Partido Liberal (PL) neste domingo (24/7) (foto: Reprodução/YouTube)

Durante o discurso na convenção nacional do Partido Liberal, o presidente Jair Bolsonaro (PL) citou o Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, ele arrancou uma vaia estrondosa dos apoiadores contra o poder Judiciário no Maracanãzinho (RJ), neste domingo (24/7).