Bolsonaro: 'Jovens têm que correr atrás. Eu não crio emprego'

Presidente Jair Bolsonaro diz que não é função do governo criar empregos (foto: Reprodução/Youtube)

Geração de empregos

Renda

O presidente Jair Bolsonaro criticou os jovens que culpam o governo federal pelo desemprego no Brasil. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele criticou a educação nas gestões petistas e afirmou que quem cria postos de trabalho "é a iniciativa privada"."Por que o ensino foi de mal a pior nos governos do PT? Porque interessa à juventude ser doutrinada, ser um boca aberta aí. (Dizem) 'A culpa é do governo. Cadê o meu emprego?'", disse. "Você tem que correr atrás. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é a iniciativa privada. Eu não atrapalho o empreendedor", complementou.Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desemprego entre a população de 18 a 24 anos no primeiro trimestre de 2022 ficou em 22,8%. Já o número geral, considerando todas as faixas de idade, é de 9,8% (10,6 milhões de pessoas).A Lei da Liberdade Econômica foi citada por Bolsonaro como uma medida que contribuiu para a geração de empregos. De acordo com o IBGE, foram criadas 2.730.597 vagas formais em 2021, contra 191.455 mil em 2020.A taxa de informalidade no primeiro trimestre deste ano é de 40,1% - 39,1 milhões de pessoas. Os desalentados - que desistiram de buscar trabalho - representam 4,3 milhões.Apesar do aumento no número de empregos, o rendimento médio real em salários caiu 7,2%, a R$ 2.613. O dado negativo é consequência da inflação de 11,89% de junho de 2021 a maio de 2022 e também da quantidade maior de trabalhadores com remunerações inferiores.