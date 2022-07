Bolsonaro ironiza Anitta e relaciona homicídios no Uruguai a uso da maconha

Sem apresentar a origem dos dados, Jair Bolsonaro afirma que o número de homicídios do Uruguai está atrelado à legalização da maconha (foto: Reprodução/Youtube)

Uruguai

O presidente Jair Bolsonaro relacionou o número de homicídios no Uruguai ao uso da maconha. Na live desta quinta-feira (21/7), ele ainda ironizou a cantora Anitta, que recentemente se mostrou favorável à liberação da droga no Brasil."Temos o Uruguai que há poucos anos legalizou a maconha e estamos vendo o reflexo agora na explosão do número de homicídios em relação a maconha", afirmou o presidente, referindo-se à medida adotada em 2013 no país vizinho na gestão de José Mujica.Na sequência, Bolsonaro questionou o posicionamento de Anitta, que declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva."Não sei se é cantora, uma pessoa conhecidíssima, falando 'eu tô dando maior apoião. Libera aí a maconha. A liberação das drogas não leva a lugar nenhum. A tendência é aquele país entrar em desgraça".Para justificar a oposição à liberação, o chefe do Executivo federal ressaltou que a pessoa que fuma maconha tem menos reflexos e corre mais riscos de sofrer acidentes de trânsito.Bolsonaro não apresentou a origem dos dados que relacionam a legalização da maconha ao aumento da violência no Uruguai, cuja população em 2021 girava em torno de 3,5 milhões de habitantes.Segundo o Ministério do Interior uruguaio , o número de mortes de 2018 a 2021 registrou queda. Foram 416 pessoas assassinadas em 2018, 391 em 2019, 334 em 2020 e 300 em 2021.