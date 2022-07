Funai aciona PF da Espanha contra ativista

Ricardo Rao foi colega do indigenista Bruno Pereira, assassinado em junho deste ano. (foto: Acervo pessoal) A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou, por meio de nota à imprensa, que acionou a Polícia Federal da Espanha contra o indigenista Ricardo Henrique Rao, indigenista e ex-funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai). Na manhã desta quinta-feira (21/7), em Madri, Rao foi responsável pelo ataque contra Marcelo Xavier, presidente do órgão, durante a XVI Assembleia Geral Extraordinária do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe (Filac).

"A Funai lamenta o ocorrido e destaca que tais atitudes são irresponsáveis, violentas e antidemocráticas, inviabilizando, assim, qualquer tipo de diálogo sadio e producente, que deve ser sempre pautado no respeito entre as partes. A fundação entende que não se constroem políticas públicas na base de ofensas e argumentos destituídos de fundamento e provas. Tais atitudes não são compatíveis com o Estado Democrático de Direito", diz a nota.

"É importante ressaltar que, por motivos de segurança, o presidente da Funai optou por sair voluntariamente do local do evento, dada a atitude hostil e agressiva do manifestante. Inclusive, os lamentáveis ataques serão objeto de ação judicial por crime contra a honra e ação de indenização por danos morais", destacou o órgão.

O órgão informou que Rao foi servidor da Funai até o ano de 2020, tendo sido exonerado na ocasião por não ter cumprido as condições de estágio probatório. Por sua vez, Rao ainda não respondeu à reportagem. Caso o ativista se manifeste, as informações serão atualizadas.

Ataque

Rao interrompeu uma reunião da Filac para xingar o presidente da Funai. "Este homem não pertence aqui, não é digno de estar entre os senhores. O Itamaraty é uma vergonha. O Itamaraty está sendo babá de miliciano. Marcelo Xavier é um miliciano. É responsável pela morte de Bruno Pereira e Phillips. Miliciano. Vai embora. Vai pra fora", gritou o indigenista ao interromper o evento.

Além dos xingamentos, Rao disparou acusações contra Xavier, por suposta ligação com a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.