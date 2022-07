Presidente da Funai foi expulso de reunião sobre tema indígena (foto: Reprodução/Redes Sociais) O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, deixou um evento internacional em Madri, na Espanha, após ser atacado por grupos que questionavam sua participação em uma reunião sobre a situação indígena.









"Esse homem é responsável pela morte de Bruno Pereira. Esse homem é responsável pela morte de Phillips. Você é um miliciano, bandido. Vai embora mesmo, vai para fora", gritava Ricardo Rao, ex-funcionário da Funai, referindo-se ao jornalista Dom Phillips e ao indigenista Bruno Pereira, assassinados em junho deste ano.

O evento aconteceu na XV Assembleia Geral da FILAC (Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe).

Caso Dom e Bruno

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram no dia 5 de junho durante uma viagem pelo Vale do Javari, um dos maiores territórios indígenas do Brasil, no Oeste do Amazonas.

A dupla estava na região com o objetivo de entrevistar ribeirinhos e indígenas para a produção de um livro sobre a Amazônia.

Após serem mortos a tiros, Bruno Pereira e Dom Phillips tiveram os corpos queimados, esquartejados e enterrados.

