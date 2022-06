Bruno e Dom: indigenista teria revidado após o primeiro tiro, aponta PF

De acordo com PF, Bruno disparou cinco vezes após levar o primeiro tiro (foto: Reprodução)

A Polícia Federal dá sequência às investigações para entender a dinâmica dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. De acordo com o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, os relatos dos acusados indicam que Bruno teria revidado com cinco disparos após ser atingido pelo primeiro tiro."Ela [a arma] chegou a disparar cinco vezes em direção a eles depois que ele leva o primeiro tiro. Quando ele leva o segundo tiro, a embarcação que ele estava pilotando, ele se perde, ela avança no barranco com muita força e provavelmente nesse momento a arma dele foi parar no rio, já que ela não foi encontrada", explicou Fontes àBruno tinha porte de arma e por isso a carregava no momento. Segundo Eduardo Fontes, a região na qual o indigenista e Dom Phillips estavam é bastante perigosa. No local há cerca de 1.200 quilômetros de fronteira com o Peru, que abriga uma das maiores produções de cocaína do mundo. Conforme o superintendente da PF, é comum a aparição de traficantes violentos e fortemente armados na região.