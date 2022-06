Indígenas contrariam PF e afirmam que morte de Dom e Bruno teve mandante

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) contestou, ontem, a nota emitida pela Polícia Federal (PF) concluindo que os assassinatos de Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips teria sido obra dos irmãos Amarildo (o "Pelado") e Oseney da Costa Oliveira (o "Dos Santos") com outras pessoas, que estão sendo investigadas. De acordo com a corporação, não houve "mandante nem organização criminosa por trás do delito".- Leia: Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento nas mortes na Amazônia