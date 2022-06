Bruno e Dom: polícia prende terceiro suspeito de envolvimento nas mortes

(foto: Reprodução/Redes sociais)

Indicado como terceiro suspeito de participação no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, Jeferson da Silva Lima, que estava foragido, foi encontrado e preso em Atalaia do Norte, no Amazonas, na manhã deste sábado (18/6). Polícia Federal já vinha procurando Jeferson , que é mais conhecido como "Pelado da Dinha", e cumpriu mandado de prisão expedido pela Justiça Estadual de Atalaia do Norte contra ele.Jeferson se junta aos irmãos Amarildo da Costa Oliveira, também chamado "Pelado", e Oseney da Costa de Oliveira. Os dois estão presos em Atalaia do Norte.Segundo o delegado da cidade, Alex Perez Timóteo, Jeferson estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio. Dom e Bruno desapareceram em 5 de junho , ao passar pela comunidade de São Rafael. De lá, partiram numa embarcação para uma viagem de cerca de duas horas, mas não foram mais vistos.Na quarta-feira (15/6), o superintendente da PF no Amazonas, Alexandre Fontes, afirmou que Amarildo da Costa Oliveira confessou ter assassinado Bruno e Dom.Restos mortais foram encontrados enterrados no local indicado pelo suspeito e chegaram a Brasília na noite dessa sexta-feira (17/6). O exame de arcada dentária confirmou a compatibilidade de parte do material com o jornalista britânico.As vítimas foram mortas a tiros e tiveram seus corpos esquartejados e enterrados.