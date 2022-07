Dom e Bruno: comissões do Congresso pedem saída do presidente da Funai

Parlamentares pedem a saída do presidente da Funai, Marcelo Xavier (foto: Agência Brasil)

A comissão temporária do Congresso Nacional que investiga os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips aprovou, nesta quarta-feira (6/7), o relatório sobre a diligência em Atalaia do Norte e Tabatinga, ambas no Amazonas.

Parlamentares pedem ao governo a saída do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, e ainda vão pedir à Justiça Federal e ao Ministério Público a federalização das investigações.

Conforme a relatora dos trabalhos da comissão, deputada Vivi Reis (PSOL-PA), apontou no documento, a continuidade de Xavier no cargo “afronta aos servidores da Funai, aos colaboradores da Univaja [União dos Povos Indígenas do Vale do Javari] e de outras entidades indigenistas". "É uma grave ofensa a todos os que se preocupam com a vida humana e com os povos indígenas da Amazônia", disse.

"A atual Funai não está somente despreparada, mas tem verdadeiro desprezo pelos indígenas e indigenistas da região amazônica, enxergando-os como obstáculos ao chamado ‘desenvolvimento’, à desgovernada exploração dos nossos recursos naturais. Com seus discursos e atitudes, acabam por incentivar aos criminosos para que cresçam despreocupadamente na região e, cheguem, inclusive, a tirar a vida daqueles que ousem combatê-los”, ressaltou.

O colegiado também defenderá que a apuração sobre o assassinato do funcionário da Funai Maxciel Pereira, em 2019, sejam anexados à investigação. Do mesmo modo que os dados sobre as ameaças relatadas desde o início do ano no Vale do Javari, onde ocorreram as mortes do indigenista e do jornalista.

"Ausência do Estado" no Vale do Javari

Segundo o vice-presidente do colegiado, Fabiano Contarato (PT-ES), que assumiu a relatoria após Trad apresentar sintomas de COVID-19, a comissão está atenta, especialmente, à eventual coordenação de mandantes das mortes de Dom e Bruno.

"Há uma gritante ausência do Estado brasileiro na região, cuja economia é em grande parte dominada pelo poder do tráfico de drogas e da exploração ilegal dos recursos naturais das terras indígenas, como minerais, madeira, pescado e caça", afirmou.

"O crime exerce um controle de fato sobre as atividades, que envolvem o financiamento de expedições, cujos elevados custos com combustível, embarcações, mantimentos e outros insumos são demasiadamente caros para que possam ser suportados pelos humildes habitantes daquele local",

Ele continuou: "Mesmo a morte e o ocultamento dos corpos e pertences de Dom e Bruno envolveram os esforços de várias pessoas, o que desperta um justificado receio de que tenha havido coordenação e um mandante".

O presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou que os senadores constataram pessoalmente o abandono do Vale do Javari pelo Estado brasileiro. Uma situação que traduz, segundo ele, uma política deliberada do atual governo de desmonte das estruturas de fiscalização na Amazônia.

"Ficamos particularmente impressionados com as ameaças que existem aos povos indígenas isolados e aos povos indígenas como um todo. O Estado, por opção, deixou de existir no Vale do Javari. Não existe Ibama, os indigenistas são ameaçados, o contingente da Polícia Federal é pequeno. A Amazônia foi liberada para todos os tipos de crimes, foi entregue a criminosos", afirmou Randolfe.

*Com informações da Agência Senado.