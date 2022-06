Dom e Bruno: trabalho da dupla terá continuidade

Bruno Pereira investigava crimes no Vale do Javari e informava Dom Phillips, que escrevia um livro (foto: Reprodução) O trabalho feito pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips terá continuidade. Um livro sobre como salvar a Amazônia estava sendo produzido em uma expedição pelo Vale do Javari (AM), local onde os corpos foram localizados, apontando as violações de direitos humanos na região.

Dessa forma, com o “ Programa Tim Lopes ” da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), colegas estão na região para concluir as investigações.

Conforme a apuração do jornalista Sérgio Ramalho, da Abraji , Bruno teria identificado que um secretário municipal e três servidores nomeados pelo prefeito teriam participação em pesca e caça predatórias e invasão de Terra Indígena.

Entre esses servidores, está o parente de Amarildo da Costa Oliveira, o “Pelado”, que foi preso por suspeita de ter participado do assassinato da dupla . Ele, inclusive, é citado como o chefe local do principal grupo de invasores.

Caça e pesca predatórias

Um dos colaboradores indigenistas, que mantém o anonimato, trabalhava com Bruno e deu detalhes à Abraji sobre a caça e pesca predatórias na região.

Vale ressaltar, antes de mais nada, que este é o nome dado à pesca que burla a legislação brasileira e provoca extinção de mamíferos aquáticos, diminuição de populações de quelônios, peixes e animais de valor econômico.





Entre eles, os pirarucus e tracajás são algumas dos mais valorizadas neste mercado clandestino. No entanto, no Vale do Javari, “o grupo também coleta ovos dessa espécie de cágado e caça mamíferos de médio porte, como a anta e o queixada, chamado de porcão pelos indígenas”.

De acordo com a fonte ouvida pela Abraji, o “Pelado”, citado anteriormente, atuava como elo nessa cadeia de economia ilegal e atraía pescadores para expedições nas Terras Indígenas (que têm acesso proibido de não indígenas).

Assim, segundo a denúncia, ele “garantia um constante fluxo de mercadorias ao narcotraficante, que as enviava para a Colômbia e o Peru”.

Prejuízo

Essas expedições de grande porte têm um financiamento entre R$ 10 mil a R$ 20 mil, mas que tinha um lucro quatro vezes maior. Os grupos de pescadores chegam a ocultar as embarcações para não despertar atenção de fiscais, “sobretudo no período em que o indigenista Bruno Pereira coordenava o trabalho”.

“Rígido no cumprimento da lei, Bruno costumava impôr prejuízos a essa cadeia de economia ilegal. Contudo, além da apreensão dos peixes e quelônios, Bruno também danificava embarcações e seus motores, aumentando mais as perdas do grupo criminoso e a fúria dos predadores”, apontou o informante.





E continua: “O ativista conta que Bruno Pereira vinha fornecendo informações ao jornalista Dom Phillips sobre as relações suspeitas envolvendo pescadores ilegais com o narcotráfico e políticos da região. Dom estava escrevendo um livro sobre a TI do Vale Javari.”