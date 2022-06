Povo Xukuru homenageia Bruno Pereira: 'vive em cada um de nós'

O corpo do indigenista Bruno Pereira, assassinado brutalmente no Vale do Javari, no Amazonas, foi velado no cemitério Morada da Paz, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (24/6). O vídeo foi publicado pela "Mídia Ninja".





O velório foi marcado por homenagens de indígenas da etnia Xukuru, grupo localizado na Serra do Ororubá, em Pernambuco.

Ao lado do caixão, fechado com a bandeira do estado pernambucano, eles entoaram cantos em homenagem ao indigenista e emocionaram os presentes na despedida e também os internautas.









Nas redes sociais, os internautas se emocionaram com a participação do povo Xukuru, e aproveitaram para pedir justiça pelo indigenista e pelo jornalista inglês Dom Phillips, que desapareceram em 5 de junho.





O corpo de Bruno chegou ao Recife na noite dessa quinta-feira (23/6), depois de passar por perícia em Brasília.

O indigenista, natural de Recife, tinha 41 anos, e foi servidor da Fundação Nacional do Índio (Funai) por 11 anos. Ele deixou a esposa e três filhos.

Corpo de Bruno Pereira foi cremado às 15h no Recife (foto: Twitter/reprodução)





Segundo as investigações, ele foi morto com três tiros, dois no tórax e um na cabeça, com munição típica de caça.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira