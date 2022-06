Dom e Bruno: Polícia Federal inicia hoje (22/6) perícia em embarcação

"Novas diligências serão feitas. Tudo isso para a gente juntar esse quebra cabeça. Também estamos aguardando os desfechos dos laudos periciais para concluirmos qual foi a dinâmica do evento, circunstâncias, motivações do crime", disse Eduardo àFontes ressalta que até o momento as histórias declaradas são compatíveis, principalmente com as munições encontradas na casa do principal suspeito , Amarildo da Costa Oliveira, o "Pelado", que confessou ter matado as vítimas.